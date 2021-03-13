Burry Soprano tutuklandı mı? Burry Soprano kimdir, kaç yaşında, nereli?

2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzaladı.

Burry Soprano ise Mary Jane şarkısıyla günümüzde müzik piyasasında fırtınalar estiren genç bir rapçidir. İlkay Şencan'ın remix versiyonu bulunan şarkıyla birlikte dijital platformlarda en çok dinlenen şarkıya imza attı.