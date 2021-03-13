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    • 13.03.2021 17:46
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    tutuklandı mı? , kaç yaşında, nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Burry Soprano lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu Silivri'de yakalandı. Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hapis cezası alan ve Burry Soprano ismiyle tanınan kişinin kim olduğu merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Burry Soprano tutuklandı mı? Burry Soprano kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Burry Soprano tutuklandı mı? Burry Soprano kimdir, kaç yaşında, nereli? Burry Soprano ismiyle tanınan Burak Aydoğduoğlu isimli rapçinin kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hapis cezası alan genç rapçinin yakalandığı belirtildi.

    BURRY SOPRANO TUTUKLANDI MI?

    "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

    Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

    BURRY SOPRANO KİMDİR?

    Burry Soprano (ya da "Soprano"), 1997 Yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu.

        2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzaladı.

        Burry Soprano ise Mary Jane şarkısıyla günümüzde müzik piyasasında fırtınalar estiren genç bir rapçidir. İlkay Şencan'ın remix versiyonu bulunan şarkıyla birlikte dijital platformlarda en çok dinlenen şarkıya imza attı.
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