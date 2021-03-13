Burry Soprano tutuklandı mı? Burry Soprano kimdir, kaç yaşında, nereli? Burry Soprano ismiyle tanınan Burak Aydoğduoğlu isimli rapçinin kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hapis cezası alan genç rapçinin yakalandığı belirtildi.
BURRY SOPRANO TUTUKLANDI MI?
"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.
BURRY SOPRANO KİMDİR?
Burry Soprano (ya da "Soprano"), 1997 Yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu.