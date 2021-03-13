Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Özel araçla iller arası seyahat yasak mı?

Özel araçla iller arası seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor. Risk gruplarına göre şehirler arasında özel araçla yolculuğun yasak olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili detaylı açıklama geldi. Peki şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

ÖZEL ARAÇLA İLLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.