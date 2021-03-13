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    • 13.03.2021 17:02
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    15 Mart Pazartesi var mı? ? Yeni yasaklar gelecek mi?

    ne zaman yapılacak? ? Bu hafta kabine toplantısı olup olmayacağı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni yasakların olup olmayacağına dair araştırmalar yapılıyor. Bununla ilgili gelişmelerin yeni kabine toplantısında alınması bekleniyor. Peki, ?

    takvim.com.tr
    15 Mart Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

    Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği kamuoyunda araştırılan konulardan birisi oldu. Koronavirüs vakalarındaki son duruma ilişkin açıklamalar ve toplum sağlığı için getirilen kısıtlamalar kabine toplantısında duyuruluyor. Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, Pazartesi kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantısı için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının 15 Mart Pazartesi günü yapılabileceği tahmin ediliyor.

    YENİ UYGULAMALAR GÜNDEMDE

    Koronavirüsle mücadelede 'kademeli normalleşme'nin ardından uzmanların 'dalgalı normalleşme' dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek.

    Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

        ŞEHİRLERARASI GEÇİŞE YASAK

        İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.

        Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak 'mavi' renkteki Doğu ve Güneydoğu'da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.
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        Haberler Güncel 15 Mart Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni yasaklar gelecek mi?