15 Mart Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

ŞEHİRLERARASI GEÇİŞE YASAK

İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.

Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak 'mavi' renkteki Doğu ve Güneydoğu'da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.