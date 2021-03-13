Salda Gölü'nün ününün arttığını vurgulayan Binali Yıldırım, "Salda'nın ünü Türkiye sınırlarını geçti. NASA uzay aracının indiği krater bölgesinin kimyasal yapısı ve oradaki mineral yapısı Salda'daki mineral yapı ile benzerlik gösteriyor veya aynı. Bunu NASA açıkladı. Dolayısıyla kısa vadede Mars'a gitmek belki mümkün olamayacak ama aynı duyguyu yaşamak için dünyanın her tarafından insanlar buraya gelecek. Hem Burdur'un hem de bölgenin güzelliklerini görecekler. Ayrıca buraya da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaklar" diye konuştu.