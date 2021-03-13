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    • 13.03.2021 23:43
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    Valisi , rahatsızlanınca bir süre hastanede müşahede altında tutuldu

    Valisi , İçişleri Bakanı ’ya taziye ziyaretine 'a giderken yolda rahatsızlanması üzerine 'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu. Şahin, Sakarya'da hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

    AJANSLAR
    Hastaneye kaldırılan Ankara Valisi taburcu edildi

    Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatından dolayı taziye ziyareti için Ankara'dan İstanbul'a yola çıktı.

    İstanbul'a seyir halindeyken yolda rahatsızlanan Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

    Hastanede Vali Şahin'e Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis eşlik etti. Vali Şahin tedavisinin ardından hastaneden ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

    Şahin, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

    Vali Şahin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, yediği bir şeylerin dokunmuş olabileceğini söyledi.

    VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

    "İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım." diyen Şahin, "Zahmet ettiniz ama ciddi bir durum yok. Herhalde yediğim bir şey dokundu. Sağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum. Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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