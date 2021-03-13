Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları yayımlanan genelge ile belli oldu. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmadı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı 13 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

Çok yüksek riskli iller arasında Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya da bulunuyor.