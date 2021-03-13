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    • 13.03.2021 23:27
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    ? 14 Mart !

    Koronavirüs yasaklarına karşı alınan yeni kararların ardından merak edilen konulardan birisi oldu. 14 Mart vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu Pazar günü birçok ilde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları yayımlanan genelge ile belli oldu. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmadı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı 13 Mart Cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.

    takvim.com.tr
    Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller!

    14 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkmalarının serbest olup olmadığını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı olan illere ilişkin bilgilendirme gelmişti.

    PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması Pazar günü devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yasağın uygulanacağını duyurdu.

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları yayımlanan genelge ile belli oldu. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmadı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı 13 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

    Çok yüksek riskli iller arasında Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya da bulunuyor.

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

        ORTA RİSKLİ İLLER

        Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

        Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.
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        Haberler Güncel Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller!