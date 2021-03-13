İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'da hastanede tedavi gören annesi Servet Soylu vefat etti. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2021
KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.