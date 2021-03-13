"SÜLEYMAN BEY KARDEŞİMİZE VE AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları yazdı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum"