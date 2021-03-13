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    • 13.03.2021 12:02
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    SON DAKİKA: İçişleri Bakanı 'nun acı günü! hayatını kaybetti

    Son dakika haberi: İçişleri Bakanı 'nun annesi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı haberi şu sözlerle duyurdu: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.



    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'da hastanede tedavi gören annesi Servet Soylu vefat etti. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.

    "SÜLEYMAN BEY KARDEŞİMİZE VE AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları yazdı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum"

    KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

        CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
        Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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