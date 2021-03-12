Ongun, Alper Kolukısa'nın kendisine verdikleri verilerle daha önceki iki Pazar günü bu saatte bu otobüslere yolcu biniş sayılarını istediğini, bir müddet sonra Alper Kolukısa'dan sayıların geldiğini, bu sayıların hangi şekilde geldiğini hatırlamadığını, telefonda, sözlü söylenmiş ya da WhatsApp mesajı olarak gelmiş olabileceğini savundu.

Ongun, bunun üzerine WhatsApp kanalından verilerin bir daha kontrol edilmesini istediğini, kendisine verilerin kontrol edildiği ve güvenilir olduğunun söylendiğini, bunun üzerine bahse konu tweetleri attığını iddia etti.

KOLUKISA: MURAT ONGUN GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa da; 29 Mart günü saat 09.00-10.00 civarlarında Murat Ongun'un kendisini telefonla aradığını, WhatsApp üzerinden bazı sosyal medya görüntülerini gönderdiğini ve bunları incelemesini istediğini, görüntülerde belediye otobüslerinde yoğunluğa ilişkin görüntü bilgileri bulunduğunu söyledi.

Kolukısa, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz'i aradığını, Otobüs A.Ş.'den iki hattın numaralarını verip bu iki hatta ilişkin biniş bilgilerini istediğini ifade etti. Kolukısa, çalışma arkadaşlarına da talimat verip Otobüs A.Ş.'den söz konusu seferlere ait kamera araç bilgilerini istediğini hatırlattı.

Kolukısa; yaklaşık 1 saat sonra hem BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, hem de BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayraktar'dan kurumsal mail adresine dönüş olduğunu, bu dönüşte duraklardan binişlere ilişkin bir tablo ve tablonun içinde de sayısal bilgiler olduğunu, kendisinin de bu bilgileri kurumsal mail yoluyla Murat Ongun'a iletilmesini istediğini söyledi..

"FAZİLET PARKI DURAĞI OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİ NOKTADAN 15 KİŞİNİN BİNDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kolukısa; 29 Mart 2020 tarihinde akşam otobüs kamera görüntülerinin geldiğini, kamera görüntülerini izlediğini, kamera görüntülerinden Fazilet durağı olduğunu tahmin ettiği noktadan 15 kişinin bindiğini gördüğünü, bunun tahmin olduğunu zira sabah karanlığı şartlarında burasının Fazilet durağı olup olmadığının tam anlaşılmadığını, otobüsün duraklama sayısına göre böyle tahminde bulunduğunu iddia etti.