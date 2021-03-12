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    • 12.03.2021 08:39
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    Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Ekmeğin arasından yrım kilo metamfetamin çıktı

    İzmir'in Bornova ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden ekmek arasına gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Ekmek arası zehir! Tam yarım kilo...

    Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptığı sırada şüphelendikleri Doğan A.'yı (34) durdurarak kimlik sorgusu yaptı. GBT sırasında şüphelinin elindeki poşeti de inceleyen polis ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 528 gram metamfetamin buldu.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan Doğan A., poşetin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ve Antalya'ya götürmek için 2 ay önce Konak Kuruçay Mahallesi'nde S.Ö.'den aldığını belirtti. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Ekmeğin arasından yrım kilo metamfetamin çıktı