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    duyurdu: çalışanları için aşı kayıtları başladı

    , " Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, "" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı ifade edildi.

    Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı

    , "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

    TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI AŞILANACAK
    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için çalışmaların başladığı bildirildi.

    Bu kapsamda ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, kayıtların "https://turizmpersoneli.tga.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandığı kaydedildi.

    KAÇ KİŞİYE AŞI YAPILDI?
    Türkiye'de 12 Mart itibariyle toplamda 10.867.321 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

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    Haberler Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı