Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları sorgulama! MSB personel temin 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçları!

2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları sorgulama! MSB personel temin sözleşmeli er alımı sonuçları hakkında sorgulama yapılmaya başlandı. eçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girilecek. 2021 sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve başvurunuzun kabul edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz.