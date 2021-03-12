Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları sorgulama! MSB personel temin 2021 MSB sözleşmeli er alımı sonuçları!

2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları sorgulama! MSB personel temin sözleşmeli er alımı sonuçları hakkında sorgulama yapılmaya başlandı. eçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girilecek. 2021 sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve başvurunuzun kabul edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz.
MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI!
MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.
Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)