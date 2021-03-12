Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Akşener'in öfkesi ve İnce korkusu!

İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Şimdi iç ve dış vesayet kurumları son bir hamleyle muhalefeti dizayn ederek yeni bir yol deniyor. Muhalefet de bu hesabın bir parçası olarak "ilkesizliği" ilke edinerek, HDP'nin şiddetle ilişkisini bile görmezden geliyor.