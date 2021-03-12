CİMER'e “astronot” kelimesi yerine Türkçe isim önerisi yağdı!





Çok ders çalıştığım için babam bana sürekli 'Ne kadar çok çalışıyorsun, sanki astronot olacaksın' diyor. Hem bu sebepten hem de ismimin Dünya olmasından dolayı uzaya gitmeyi çok isterim" dedi.

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