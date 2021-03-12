İslam dünyasında Cuma gününün önemi ve anlamı çok büyüktür. Bu gün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. Müslüman alemi bugün camilere giderek Cuma namazı ibadetini cemaat ile birlikte kılacak. Dolayısıyla sabah erkenden 12 Mart Cuma namazı saatleri her illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte tüm bilgiler…
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz.
Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.