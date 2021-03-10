HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Aygün, ilçe eş başkanları ve yöneticileri ile Gebze Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Osman Kurum'un bulunduğu 27 kişi hakkında "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.