ALES sınav ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda ALES başvurusu bugün resmen başlamış oldu. Yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin katılım sağlayacağı ALES 2021/1 sınavı başvuruları ÖSYM'nin yayınladığı başvuru kılavuzundaki bilgilere göre gerçekleşecek. ALES başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile tamamlanacak. Peki, 2021/1 ALES başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? 2021 ALES sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte tüm merak edilenler...
ALES 2021 BAŞVURULARI BAŞLADI MI? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM 2021 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES 2021 başvuruları 12 Mart 2021 Cuma günü başladı. 12-22 Mart başvuru tarihleri arasında adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ücreti ise bugün başvuruların başlamasıyla birlikte açıklandı. Başvurular için belirtilen ücret ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarından ya da kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden ödenebilecek.
Başvuru ücreti olarak adaylardan 145 TL talep edilecek.
ALES SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
HES KODU ŞARTI
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
ALES 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
Lisans üstü eğitimi için tercihte bulunacak adayların puanlarını elde edecekleri ALES bu yıl 2 Mayıs'ta yapılacak.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.