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    • 12.03.2021 12:41
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    döneminin Ulaştırma Bakanı 'in darbeden sonra taşınmazına konan şerh 60 yıl sonra kaldırıldı

    Merhum Başbakan 'in kurduğu hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan merhum 'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra taşınmazına konan "mülkiyet hakkını kısıtlayan şerh" 60 yıl sonra kaldırıldı. Avukat , kararın olumlu sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "27 Mayıs 1960 askeri darbesinden kalma 'mülkiyet hakkını kısıtlayan' şerhi 60 yıl sonra kaldırmış olduk. Karar, Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirildi. Bu karardan dolayı na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Menderes döneminde bakandı... 60 yıllık karar!

    Demirer'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra darbeciler tarafından tüm hakları kısıtlandı.

    1995'te hayatını kaybeden ve Milletvekilliği de yapan Demirer'in kentte bulunan bir taşınmazının tapu kaydına 1961'de darbe yönetimi tarafından gizli emirle "ihtiyati tedbir şerhi" konulduğu ortaya çıktı. Şerh, Demirer'in taşınmazında hissesi bulunan bir kişi tarafından, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası açmasıyla tespit edildi.

    Bu durumun ortaya çıkmasının ardından avukatlarından , önce Afyonkarahisar Valiliği daha sonra da na dilekçe gönderdi.

    Dilekçeyi inceleyen Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, söz konusu taşınmaz üzerindeki şerhin Bakanlık tarafından kaldırılmasını uygun gördü.

    "KARARIN OLUMLU SONUÇLANMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ"
    Avukat Kurtulmuş, kararın olumlu sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "27 Mayıs 1960 askeri darbesinden kalma 'mülkiyet hakkını kısıtlayan' şerhi 60 yıl sonra kaldırmış olduk. Karar, Afyonkarahisar Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirildi. Bu karardan dolayı İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Adnan Menderes döneminin Ulaştırma Bakanı Arif Demirer'in darbeden sonra taşınmazına konan şerh 60 yıl sonra kaldırıldı