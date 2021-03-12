Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta saat 08.57'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



AFAD SON DEPREMLER







KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.12 08:57:00 39.7627 43.6758 5.0 -.- 3.8 -.- SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2021.03.12 08:34:34 38.4128 39.2493 5.1 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.12 08:11:04 37.6992 27.0280 7.1 -.- 1.9 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.03.12 07:40:21 37.9928 27.2368 5.3 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.03.12 07:26:25 37.0628 27.9585 20.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.03.12 07:08:05 38.0962 27.2518 8.2 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.03.12 07:00:58 37.0375 28.5003 9.4 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.12 05:54:05 40.9138 31.7827 25.1 -.- 1.3 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel

2021.03.12 05:32:25 39.0030 26.0828 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.12 04:02:29 40.4167 27.0912 5.0 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.03.12 02:06:40 36.6112 25.5020 9.1 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.03.11 23:46:23 39.0558 30.1373 9.4 -.- 1.5 -.- YAPILCAN-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2021.03.11 23:37:57 38.5507 31.6413 22.6 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.03.11 23:32:00 41.4078 43.9680 3.9 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel

2021.03.11 23:22:06 36.8838 34.4063 9.3 -.- 2.3 -.- AKARCA-MEZITLI (MERSIN) İlksel

2021.03.11 20:51:05 39.4112 34.0028 6.3 -.- 1.1 -.- CIFTLIKSARIKAYA-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2021.03.11 20:49:38 39.8990 39.0440 3.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2021.03.11 20:47:03 39.4565 33.8480 22.7 -.- 2.0 -.- GULVEREN-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2021.03.11 20:14:59 38.3758 38.8087 2.5 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2021.03.11 19:53:44 39.6033 41.2037 21.9 -.- 1.8 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

