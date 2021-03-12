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    • Güncel
    • 12.03.2021 09:55
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    • 12.03.2021 09:55
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    ! güncellendi!

    Gündemde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. 1 Mart Kabine Toplantısı’nın ardından yeni kontrollü normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı. İller dört gruba ayrıldı ve düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak koronavirüs açısından renklere bölündü. Risk durumuna göre koronavirüs kısıtlamalarında da esneklik yapıldı. Bu kapsamda güncellendi. Peki güncel 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımaya binebiliyor mu, seyahat edebilir mi? işte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı!

    Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan sokağa çıkma yasağında normalleşme takvimiyle birlikte değişiklikler yapıldı. Tüm illerden yüzbinlerce kişi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeleri merak ederek araştırıyor. Özellikle bugün Cuma namazından dolayı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri merak ediliyor. Peki yeni kontrollü normalleşme ile birlikte Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasak saatleri nasıl güncellendi? İşte ayrıntılar…

    65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SON DURUM

    65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri yüksek ve çok yüksek riskli illerde 3 saatten 4 saate yükseltildi. Yeni karara göre, 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu taşıma sınırlaması da kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ise henüz belli olmadı.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

    "Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

    Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

    Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

    Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

    Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

    Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

    Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

        20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

        1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme tedbirleri genelgesi olarak yayımlandı. Koronavirüs kontrollü normalleşme kararları doğrultusunda İstanbul Valiliği'nin 15 Ocak 2021 tarihinde uygulamaya koyduğu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

        Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde toplu taşıma yasağının kaldırıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, 4 Mart 2021 tarihinden itibaren yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da toplu taşıma yasağı kalkmış oldu.

        20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

        20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

        20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

        Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

        Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.
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        Haberler Güncel 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasak saatleri güncellendi!