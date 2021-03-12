12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler, mesajlar arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Bu özel günü sosyal medya hesaplarından kutlamak isteyenler İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili sözler ve mesajlarından beğendiklerini seçerek paylaşmak istiyor. Peki İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edildi? Bestecisi kimdir? İşte tüm bilgiler…
İSTİKLAL MARŞI KABULÜ SÖZLERİ, MESAJLARI
Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. (Mehmet Akif Eroy)
Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı'nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur.
Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir. (Peyami Safa)
-Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy
-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
-Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Akif Ersoy
-İstikIaIi, hürriyeti, ruhu anIatır bu marş benimse.
-İstikIaI Marşı, Türk MiIIetini ortak değerIerde buIuşturan eşsiz bir eser.
-Her miIIetin bir miIIi marşı var fakat bizimkisi ayrı.
-Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşaIe yanmakta, iIahı avucunda.
-AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy
-Türk miIIeti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet ÖzeI
-Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy