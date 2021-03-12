Adıyaman'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri, ağaçlar, billboardlar devrildi, bazı çatılar araçların üzerine uçtu.
Kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle kentteki bazı ağaçlar, elektrik direkleri, billboardlar devrildi, çatılardan uçan malzemeler de araçlarda hasara neden oldu.
Karapınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çatıdan uçan bir kalas, Muhammed Özdemir'in aracına büyük hasar verdi. Kalasın otomobilin tavanından girip altından çıkması görenleri şaşırttı.