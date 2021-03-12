Son dakika: Manisa'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı!

Alaşehir – Salihli karayolu Kavaklıdere Kavşağında meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Salihli'den Alaşehir yönüne giden Ömer Yeşil yönetimindeki 45 L J363 plakalı otomobil, Kavaklıdere kavşağında yola kontrolsüz çıkan R.T. (39) yönetimindeki 16 K J 607 plakalı Renault Toros marka otomobile yandan çarptı.

Kazada Ramazan Türk ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan A.A. (5 aylık), G.A. (27), E.A. (53) hafif yaralandı.

Kazaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Kavaklıdere İtfaiye ekipleri tarafından sürücü R.T. sıkıştığı araçtan kurtarılırken, yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.