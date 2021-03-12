Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması önümüzdeki hafta paylaşılacaktır."
KİMLER FİTRE VERİR?
Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fitre vermekle yükümlüdürler.
Ancak fitre ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması şartı gerekmez.
KİMLERİN FİTRELERİNİ VERMEK GEREKİR?
Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.
Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.