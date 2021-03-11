SON DAKİKA: Mehmetçikten pandemiye karşı dev destek: 200 milyonun üzerinde maske ve 550 ton dezenfektan

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, MSB'nin şimdiye kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Kovid-19'la mücadeleye destek verdiği belirtildi.

#insanlıkiçin #COVID19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık. pic.twitter.com/ro470pO2DO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2021

Açıklamada, "İnsanlık için Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık." ifadelerine yer verildi.