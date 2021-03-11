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    • 11.03.2021 11:16
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    SON DAKİKA: Mehmetçikten pandemiye karşı dev destek: 200 milyonun üzerinde maske ve 550 ton dezenfektan

    Son dakika haberi! (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle Bakanlığa bağlı birimlerin maske ve dezenfektan üreterek hem nin (TSK) hem de milletin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

    AA
    Mehmetçikten pandemiye karşı dev destek

    ndan yapılan açıklamada, 'nin şimdiye kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Kovid-19'la mücadeleye destek verdiği belirtildi.

    Açıklamada, "İnsanlık için Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Mehmetçikten pandemiye karşı dev destek: 200 milyonun üzerinde maske ve 550 ton dezenfektan