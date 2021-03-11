Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin pahalı ve riskli olduğunu, Nükleer Düzenleme Kurumunun yasal temelinin de çökmesiyle hukuki açıdan sakatlandığını savunan Akın, şöyle devam etti:
"Henüz inşaat aşamasında meydana gelen patlamalarla fiziki altyapı konusunda endişelere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali şimdi de hukuki altyapısıyla tartışmalı hale geldi. Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla santrale yatırım yapıyor.
Türkiye yenilenebilir enerji yerine nükleerde ısrar ediyor. İktidarın ticari değil, siyasi bir proje olarak dayattığı Akkuyu Nükleer Santrali, ne milli ne de yerli bir projedir. Türkiye'nin Akkuyu'ya bu koşullarda ihtiyacı yok."