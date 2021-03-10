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    • 10.03.2021 12:16
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    SON DAKİKA: Resulayn'da, terör örgütü PKK’nın karargâh olarak kullandığı okulda tünel bulundu

    Son dakika haberi! 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan ’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin karagah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu.

    DHA
    PKK'nın karargah olarak kullandığı okulda bulundu

    TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



    Güvenlik güçleri, bölgede terörist sızmalarını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor.

    Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından son bir yıl içerisinde Tel Abyad'da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi,




        10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Resulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.



        Son olarak ise Resulayn'da daha önce terör örgütünce karargaha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu.



        Bulunan tünel güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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