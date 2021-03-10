SON DAKİKA: Resulayn'da, terör örgütü PKK’nın karargâh olarak kullandığı okulda tünel bulundu

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.