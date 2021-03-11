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    • 11.03.2021 14:16
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    SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu - hızlı trende tarih verdi: Haziran ayında hizmete sunacağız

    Son dakika haberi! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında -'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Bakan Karaismailoğlu'ndan hızlı tren müjdesi

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.


    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    Ankara-Sivas YHT hattının artık son günlerini yaşıyoruz, açılış için.


    İnşallah son testlerimizi son ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız.


        PANDEMİ SÜRECİNDE ULAŞIM
        Geçen yıl bu vakitlerdeydi Kovid-19 sürecinin başlaması. İlk üç ayda zorunlu kısıtlamalar olsun ve özellikle bizim en çok etkilendiğimiz ulaşım hatlarımızda büyük sıkıntılar yaşadık.


        Tam bir yıl geçmesine rağmen biz eski yolculuklarımıza ulaşamadık. 2020 yılı çok aktif geçti Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığımız açısından. Kovit süreci olmasına rağmen yatırımlarımız artarak devam etti.

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