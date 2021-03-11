

PANDEMİ SÜRECİNDE ULAŞIM

Geçen yıl bu vakitlerdeydi Kovid-19 sürecinin başlaması. İlk üç ayda zorunlu kısıtlamalar olsun ve özellikle bizim en çok etkilendiğimiz ulaşım hatlarımızda büyük sıkıntılar yaşadık.