Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Ankara-Sivas YHT hattının artık son günlerini yaşıyoruz, açılış için.
İnşallah son testlerimizi son ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız.