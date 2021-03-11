"Aşı" başlığında ise devam eden 18 ayrı aşı çalışmasının Türkiye'yi bu alanda dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini belirten Erdoğan, "Çok kısa sürede 10 milyon üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastaneleri" başlığında İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ şehir hastanelerinin açıldığını anımsatan Erdoğan, "Sağlık Tesisleri" başlığında ise 25 yeni hastane binası ile 11 ek hastane binasının hizmete alındığını belirtti.

Erdoğan, bir yıllık sürede sağlık tesisi sayısının yüzde 55, kamu hastanelerinin erişkin yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 51 arttırıldığını kaydetti.

"Yerli Solunum Cihazı" başlığında ise kısa sürede yerli solunum cihazının seri üretimine geçildiğini anımsatan Başkan Erdoğan, yurt içi kullanımının yanı sıra 20 ülkeye ihracının gerçekleştiğini bildirdi.

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Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldığını belirten Erdoğan, hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldığını vurguladı.

Başkan Erdoğan, hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldığını da belirtti.