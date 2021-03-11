Son dakika: Kayseri'de bulundu! Tam 7.5 milyon yıllık!

Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Çin'den Amerika'ya kadar bir çok bölgede görev yapan bilim insan Juha Saarinen'in Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki diğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi açıdan büyük olduğunu belirttiği ileri sürüldü.

Bulunan tam korunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere bakıldığında Kayseri'nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da çalışmalarında ifade ettiği kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında, 2017 yılında Yamula Barajı Gölü kısındaki Taşhan bölgesinde kurtarma kazıları başlatılmış, zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler bulunmuştu.