



SAPANLA MI VURACAKSINIZ RUSLARI?

Girit'te Amerikalılar atlama yaptılar. Ne atlaması? Oraya bir tane liman yapıyorlar. Gümülcine'ye liman yapıyorlar ayrıca silah verdiler. 1-2 senedir Yunanistan 5 kat savunma harcamasını arttırdı. Öbür taraftan ABD de aynı PKK/YPG'ye verdiği silahlar gibi onlara kara silahları verdi. İki sene önce helikopterler verildi. Fransa'da uçak alındı. Peki, gerekçe ne? Biz buradan Rus'u durduracağız. Kardeşim Rus'u durduracak olan Türkiye. Bu görev bütün Soğuk Savaş'ta Türkiye'ye verilmedi mi? NATO planlarında böyle değil mi? Yunanistan ancak boğazları geçerse bir şey yapabilir Rusya'ya. Ben şimdi Hava Kuvvetleri mensubu olarak soruyorum; 'Kırım'a konulan S-400 ve diğer füze sistemleri Girit'i vuruyor.' Sapanla mı vuracak Amerikalılar Rusları?





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