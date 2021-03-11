İstiklal Marşı ile ilgili sözler mesajlar! İstiklal Marşı 10 kıta sözleri! İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler!

İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler sorgulanıyor. İstiklal Marşı ile ilgili sözler mesajlar merak ediliyor. 12 Mart İstiklal Marşı mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 12 Mart İstiklal Marşı kabulü için sosyal medyada mesajlar paylaşılıyor. İşte bu özel gün için en güzel şiirler ve mesajlar!
İSTİKLAL MARŞI İLE İLGİLİ SÖZLER MESAJLAR!
AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy
Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!
Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Atatürk
İstiklal Marşı benim değil Türk Milleti'nin eseridir. Mehmet Akif Ersoy
Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Akif Ersoy
İstikIaIi, hürriyeti, ruhu anIatır bu marş benimse.
İstikIaI Marşı, Türk MiIIetini ortak değerIerde buIuşturan eşsiz bir eser.
Her miIIetin bir miIIi marşı var fakat bizimkisi ayrı.
Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşaIe yanmakta, iIahı avucunda.
AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy
Türk miIIeti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet ÖzeI
Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy