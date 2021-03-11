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    • 11.03.2021 21:48
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    ile ilgili sözler mesajlar! İstiklal Marşı 10 kıta sözleri! İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler!

    ile ilgili sözler mesajlar arama motorlarında sorgulanıyor. İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstiklal Marşı 10 kıta sözleri merak ediliyor. 12 Mart İstiklal Marşı kabulü ile ilgili mesajlar sosyal medyada paylaşılıyor. İstiklal Marşı ile ilgili mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    İstiklal Marşı ile ilgili sözler mesajlar! İstiklal Marşı 10 kıta sözleri! İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler!

    İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler sorgulanıyor. İstiklal Marşı ile ilgili sözler mesajlar merak ediliyor. 12 Mart İstiklal Marşı mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 12 Mart İstiklal Marşı kabulü için sosyal medyada mesajlar paylaşılıyor. İşte bu özel gün için en güzel şiirler ve mesajlar!

    İSTİKLAL MARŞI İLE İLGİLİ SÖZLER MESAJLAR!

    AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

    Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!

    Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Atatürk

    İstiklal Marşı benim değil Türk Milleti'nin eseridir. Mehmet Akif Ersoy

    Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

    Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

    Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Akif Ersoy

    İstikIaIi, hürriyeti, ruhu anIatır bu marş benimse.

    İstikIaI Marşı, Türk MiIIetini ortak değerIerde buIuşturan eşsiz bir eser.

    Her miIIetin bir miIIi marşı var fakat bizimkisi ayrı.

    Marşın okunurken vatanın her bir ucunda bin meşaIe yanmakta, iIahı avucunda.

    AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

    Türk miIIeti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet ÖzeI

    Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

        Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa

        Mehmet Akif Ersoy, yürekIeri çeIikIeştiren İstikIaI Marşı'nı yazmak suretiyIe, İstikIaI Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanIardan biri oImuştur.

        O şiir bir daha yazıImaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günIeri yaşamak Iazım. O şiir artık benim değiIdir. O, miIIetin maIıdır. Benim miIIete karşı en kıymetIi hediyem budur. AIIah bir daha bu miIIete bir İstikIâI Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy

        İstikIaI Marşı, İstikIaI Harbi'nin manevi cephesinde yapıImış büyük ve muzaffer bir taarruzdu. O zaman MiIIi MücadeIenin mutIaka zaferIe neticeIeneceğine inanmış oIanIar, yani sağIam iman sahipIeri biIe İstikIaI Marşından yeni manevi kuvvet aImışIardı. Abidin Daver

        İstikIaI Marşı gibi bir miIIetin hafızasına her mısrası ataIar sözü haysiyetiyIe maI oIan, büyük günIerinde bir ağızdan haykırıIan, en perakende ve şaşkın ruhIarı biIe tek bir müdafaa aşkı ve iradesi içinde bir araya devşirerek ayağa kaIdıran miIIî vasfına tam Iayık bir şairimiz çıkmadı.

        İSTİKLÂL MARŞINI DİNLERKEN

        Borazanbaşı, borazanbaşı

        Akşamları batan güneşe karşı

        Alışılmış bir ibadet gibi

        Çaldığınız o İstiklâl Marşı

        Yıllardır her kulakta yer etmiş

        Gür nağmeleriyle tutanken arşı

        Az rastlanır bir huşu içinde

        Ayakta dinleriz bütün çarşı

        Hayal gibi, vehim gibi bir şey

        Sanki memleketin dağı taşı

        En sadık bekçisi tarihimin

        Kesilir ansızın şehit naşı.

        Bir meçhul askerler mahşeriyle

        Hatırlatır o yaman savaşı.

        Yanık türkülerinden biliriz

        Yemen Çölü'nü, Sarıkamış'ı

        Kurduna kuşuna sor söylesin

        Neydi Türk'ün o günkü telâşı?

        Karalar giymiş Anadolu

        Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı

        Sürmedi çok şükür o(kıyamet

        Gecenin 'birinde fecre karşı

        Güneşten evvel doğdu ufukta

        Mustafa Kemal'in altın başı.

        Yazan: Cahit Sıtkı TARANCI

            ELVEDA

            Elveda karıcığım elveda...

            Bu sevda

            Başika sevda,

            Yurt aşkı derler buna...

            İnan ki.

            Senden Önce, onundur neyse bütün varım.

            Artık, bol ışıklı bir yarma

            Şarkı söylesin çocuklarım,

            Ve bundan böyle,

            Boş kalan yastığıma

            On aylık oğlum koysun başını.

            Ve sen ona,

            Adından önce öğretmelisin kancığım

            İstiklâl Marşı'nı

            Yazan: Rıza Polat AKKOYUNLU

            BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR

            Şehitler tepesi boş değil,

            Biri var bekliyor.

            Ve bir göğüs, nefes almak için;

            Rüzğar bekliyor.

            Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

            Yattığı toprak belli,

            Tuttuğu bayrak belli,

            Kim demiş meçhul asker diye?

            Destanını yapmış,kasideye kanmış.

            Bir el ki;ahretten uzanmış,

            Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler!

            Öpelim temizse dudaklarımız,

            Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.

            Rüzğarını kesmesin gövdeler

            Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar,kasideler.

            Geri gitsin alkışlar geri,

            Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

            Ona oğullardan,analardan dilekler yeter,

            Yazın sarı,kışın beyaz çiçekler yeter!

            Söyledi söyleyenler demin,

            Gel süngülü yiğit alkışlasınlar

            Şimdi sen söyle söz senin.

            Şehitler tepesi boş değil,

            Toprağını kahramanlar bekliyor!

            Ve bir bayrak dalgalanmak için

            Rüzğar bekliyor!

            Destanı öksüz ,sükutu derin meçhul askerin.

            Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

            Yattığı toprak belli,

            Tuttuğu bayrak belli,

            Kim demiş meçhul asker diye?...

            Yazan: Arif Nihat Asya
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