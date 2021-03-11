İstiklal Marşı ile ilgili sözler mesajlar! İstiklal Marşı 10 kıta sözleri! İstiklal Marşı kabulü ile ilgili şiirler!

Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa

Mehmet Akif Ersoy, yürekIeri çeIikIeştiren İstikIaI Marşı'nı yazmak suretiyIe, İstikIaI Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanIardan biri oImuştur.

O şiir bir daha yazıImaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günIeri yaşamak Iazım. O şiir artık benim değiIdir. O, miIIetin maIıdır. Benim miIIete karşı en kıymetIi hediyem budur. AIIah bir daha bu miIIete bir İstikIâI Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy