Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    E-ticaret sitelerini sarmış durumda! Satış rekorları kıran kolajende sahtecilik hortladı

    Geçtiğimiz yıl 14 milyar liraya ulaşan kozmetik pazarında şimdilerde kolajen fırtınası esiyor. Hal böyle olunca sahteciler de boş durmadı. Kolajenin sahtesi yapıldı, ünlü e-ticaret sitelerinden de pazarlandı. Eczane fiyatlarına oranla yarıya yarıya ucuza satılan sahte kolajenleri yüz binlerce insan aldı.

    Metin Can
    Sahte kolajen alarmı

    Geçtiğimiz yıl 14 milyar liraya ulaşan kozmetik pazarında şimdilerde kolajen fırtınası esiyor. Hal böyle olunca sahteciler de boş durmadı. Kolajenin sahtesi yapıldı, ünlü e-ticaret sitelerinden de pazarlandı.

    Eczane fiyatlarına oranla yarıya yarıya ucuza satılan sahte kolajenleri yüz binlerce insan aldı.

    RESTORAN SATMIŞ!
    e-ticaret siteleri üzerinden vurgun yapan firmaların neredeyse tamamının hiçbir sağlık kuruluşu ile bağlı olmadığı anlaşıldı. Vergi ve fatura ayrıntıları da, kurulan sahtekarlığın izlerini ortaya çıkarttı.

        Fatura adresinin bazen bir restoran bazen ise bir manav olduğu görüldü. e-ticaret siteleri üzerinden sahte kolajen satan bir firmayı da bu detaylar yakalattı. Ödeme zinciri takip edildiğinde sahte kolajen trafiğinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir restoran tarafından gerçekleştiği görüldü.

        Restoran sahipleri olayın ortaya çıkması ile birlikte kayıplara karışırken, hem ilgili e-ticaret sitesi hem savcılık soruşturma başlattı.

        'YÜZDE 40'A ULAŞTI'
        Uzmanlar ise sahte kolajen ürünlerinin piyasada yüzde 40'a kadar ulaştığını, bu alışverişe e-ticaret sitelerinin kâr hırsı nedeniyle göz yumduklarını iddia etti.

            Bakanlık onayı olmadan hiçbir firmanın sağlık ürünleri üzerine satış yapamadığını kaydeden uzmanlar, "e-ticaret sitelerinde bir şikayet olmadığı sürece isteyen istediğini satıyor" diyor.

            NEYE YARIYOR?
            Cilt             yaşlandırmasını geciktirdiği, eklemleri güçlendirdiği söylenen kolajen, pek çok besinde doğal olarak bulunurken; son yıllarda kozmetik ve ilaç endüstrisi de bu alana el attı. Kolajenin sıvı, toz ve hap hali piyasada yüzlerce liradan satılıyor. Son dönemde adeta kolajen çılgınlığı yaşanıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel E-ticaret sitelerini sarmış durumda! Satış rekorları kıran kolajende sahtecilik hortladı