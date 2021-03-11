E-ticaret sitelerini sarmış durumda! Satış rekorları kıran kolajende sahtecilik hortladı

Fatura adresinin bazen bir restoran bazen ise bir manav olduğu görüldü. e-ticaret siteleri üzerinden sahte kolajen satan bir firmayı da bu detaylar yakalattı. Ödeme zinciri takip edildiğinde sahte kolajen trafiğinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir restoran tarafından gerçekleştiği görüldü.