E-ticaret sitelerini sarmış durumda! Satış rekorları kıran kolajende sahtecilik hortladı

Geçtiğimiz yıl 14 milyar liraya ulaşan kozmetik pazarında şimdilerde kolajen fırtınası esiyor. Hal böyle olunca sahteciler de boş durmadı. Kolajenin sahtesi yapıldı, ünlü e-ticaret sitelerinden de pazarlandı.
Eczane fiyatlarına oranla yarıya yarıya ucuza satılan sahte kolajenleri yüz binlerce insan aldı.
RESTORAN SATMIŞ!
e-ticaret siteleri üzerinden vurgun yapan firmaların neredeyse tamamının hiçbir sağlık kuruluşu ile bağlı olmadığı anlaşıldı. Vergi ve fatura ayrıntıları da, kurulan sahtekarlığın izlerini ortaya çıkarttı.