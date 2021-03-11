SAHİBİNE DÖNER

Ankara'da 4 çocuk babası olan 25 yıllık döner ustası Mustafa Karataş, bir gece telefonuna gelen mesajla şoka uğradı. Mesajda hesabına 19 bin liralık para girişi olduğunu gören Karataş, hemen bankayı aradı. Paranın kendisine ait olmadığını belirtti. Bir haftalık uğraş sonucunda banka aracılığıyla paranın asıl sahibi Murat Akdeniz'e ulaştı. Kendisine parayı teslim edeceğini söyledi. Akdeniz, parayı almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Akdeniz, insanlığın ölmediğini kanıtlayan döner ustası Mustafa Karataş'la buluşup 19 bin lirasını teslim aldı. Karataş "Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin" dedi!