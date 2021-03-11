İstanbul'da 57 yaşındaki emekli vatandaş H.G., cep telefonuna gelen "Jigolo olmak ister misiniz?" mesajını açtı. Kendisini jigolo yapıp para kazandıracağını iddia eden kişi tarafından dolandırıldı. Kayıt parası ve masraflar adı altında 7 bin 500 lirası elinden giden H.G. durumu polise bildirdi. Şüpheli İsmail E. gözaltına alındı. Şüphelinin 21 kişiyi daha dolandırıp 160 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.
SEVCAN'IN SIR SONU
İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga eden Sevcan Demir, oturduğu binanın 4. katından apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Danış, gözaltına alındı.
SAHİBİNE DÖNER
Ankara'da 4 çocuk babası olan 25 yıllık döner ustası Mustafa Karataş, bir gece telefonuna gelen mesajla şoka uğradı. Mesajda hesabına 19 bin liralık para girişi olduğunu gören Karataş, hemen bankayı aradı. Paranın kendisine ait olmadığını belirtti. Bir haftalık uğraş sonucunda banka aracılığıyla paranın asıl sahibi Murat Akdeniz'e ulaştı. Kendisine parayı teslim edeceğini söyledi. Akdeniz, parayı almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Akdeniz, insanlığın ölmediğini kanıtlayan döner ustası Mustafa Karataş'la buluşup 19 bin lirasını teslim aldı. Karataş "Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin" dedi!