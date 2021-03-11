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    57 yaşındaki emekli vatandaş "Jigolo olmak ister misiniz?" mesajı ile dolandırıldı (Yaşam haberleri)

    'da 57 yaşındaki emekli vatandaş H.G., cep telefonuna gelen “Jigolo olmak ister misiniz?” mesajını açtı. Kendisini jigolo yapıp para kazandıracağını iddia eden kişi tarafından dolandırıldı. Kayıt parası ve masraflar adı altında 7 bin 500 lirası elinden giden H.G. durumu polise bildirdi. Şüpheli . gözaltına alındı. Şüphelinin 21 kişiyi daha dolandırıp 160 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

    Jigolo tuzağına düştü...

    İstanbul'da 57 yaşındaki emekli vatandaş H.G., cep telefonuna gelen "Jigolo olmak ister misiniz?" mesajını açtı. Kendisini jigolo yapıp para kazandıracağını iddia eden kişi tarafından dolandırıldı. Kayıt parası ve masraflar adı altında 7 bin 500 lirası elinden giden H.G. durumu polise bildirdi. Şüpheli İsmail E. gözaltına alındı. Şüphelinin 21 kişiyi daha dolandırıp 160 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

    SEVCAN'IN SIR SONU
    İstanbul     Esenyurt'ta dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga eden Sevcan Demir, oturduğu binanın 4. katından apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Danış, gözaltına alındı.

    SAHİBİNE DÖNER
    Ankara'da 4 çocuk babası olan 25 yıllık döner ustası Mustafa Karataş, bir gece telefonuna gelen mesajla şoka uğradı. Mesajda hesabına 19 bin liralık para girişi olduğunu gören Karataş, hemen bankayı aradı. Paranın kendisine ait olmadığını belirtti. Bir haftalık uğraş sonucunda banka aracılığıyla paranın asıl sahibi Murat Akdeniz'e ulaştı. Kendisine parayı teslim edeceğini söyledi. Akdeniz, parayı almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Akdeniz, insanlığın ölmediğini kanıtlayan döner ustası Mustafa Karataş'la buluşup 19 bin lirasını teslim aldı. Karataş "Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin" dedi!

        43 BİN LİRA ÖDEYECEK
        Sunucu         Asuman Krause, avukatı aracığıyla iş yaptığı bir şirkete 1 milyon 65 bin liralık icra takibi başlattı. Ancak görevini ihmal ettiğini iddia ederek avukatının vekalet ücretini ödemeden azletti. Bu kez avukatı ünlü sunucudan vekalet ücretini tahsil etmek için 106 bin liralık alacağına icra takibi başlattı. Ünlü sunucu Asuman Krause itirazda bulundu. Mahkeme kararını verdi: Krause 43 bin lira ödeyecek. Deniz YUSUFOĞLU.

        123.4 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 123 milyon 425 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 235 bin 464'er lira, 4 bilenler bin 832'şer lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        2 TALİHLİYE 309'AR BİN
        5+1 bilen 2 kişi, 309 bin 466'şar lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 293'er lira, 4+1 bilenler 373'er lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
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        Haberler Güncel 57 yaşındaki emekli vatandaş "Jigolo olmak ister misiniz?" mesajı ile dolandırıldı (Yaşam haberleri)