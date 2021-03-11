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    • 11.03.2021 16:02
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile 'da görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, 'da ülkelerinin liderlerinin dışpolitika başdanışmanları ile görüştü.

    DHA
    Sözcü Kalın'dan önemli görüşme

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı'nın da yer aldığı Türk heyeti, AB Konseyi Başkanı Kabine Şefi Maryem Van Den Heuvel, Almanya Şansölyesi Merkel'in Dış Politika Başdanışmanı Jan Hecker, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Dış Politika Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve AB'nin Ankara Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

    TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
    Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye ile AB ve AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Türkiye AB ikili ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda bölgesel meselelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB liderlerinin yakın zamanda gerçekleştireceği zirve öncesi görüşme gündemine dair hazırlık yapıldı.
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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AB liderlerinin dış politika başdanışmanları ile İstanbul'da görüştü