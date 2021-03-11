Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı'nın da yer aldığı Türk heyeti, AB Konseyi Başkanı Kabine Şefi Maryem Van Den Heuvel, Almanya Şansölyesi Merkel'in Dış Politika Başdanışmanı Jan Hecker, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Dış Politika Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve AB'nin Ankara Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.