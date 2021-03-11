Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Gözler risk haritasında!

NİSANDA 3'ÜNCÜ PİK RİSKİ



Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa'nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şu uyarılarda bulundu:



"Dolayısıyla Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Ama aşılanma hızını arttırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz. Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak.

Yatay bir seyir seyrederse; tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural. O zaman evet 3'üncü piki yaşamayabiliriz ama Mart'ın 15'inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz nisan ayında 3'üncü pike ulaşmış olacağız. O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir.