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    • 11.03.2021 16:34
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    ne zaman yapılacak? ? Gözler risk haritasında!

    ne zaman yapılacak? soruları gündem oldu. Koronavirüs risk haritaları ve normalleşme ile ilgili yeni kararlar merakla beklenirken, son günlerde artışa geçen vaka sayıları nedeniyle gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki yapılacak? İşte merak edilen konunun detayları!

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Gözler risk haritasında!

    Kabine toplantısı olacak mı? Türkiye'nin merakla beklediği kararların açıklanacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Vatandaşlar kabine toplantısının tarihi hakkında araştırma yapıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni kararlar alınıp alınmayacağı gündem konusu oldu. Bilindiği üzere kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine toplantısına ilişkin yeni bir tarih bilgisi verilmedi. Ancak toplantının Pazartesi günleri yapıldığı düşünüldüğünde 15 Mart Pazartesi günü yeni bir toplantı olabileceği tahmin ediliyor.

    YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

    1 Mart'ta açıklanan Türkiye'nin koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı. Bu haritada 'çok yüksek riskli' iller kırmızıyla gösterilmiş; mavi, sarı ve turuncu illerde yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti. Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde artan vaka sayılarını değerlendirdi.

    NİSANDA 3'ÜNCÜ PİK RİSKİ

    Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa'nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şu uyarılarda bulundu:

    "Dolayısıyla Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bini, mart ayı sonu nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Ama aşılanma hızını arttırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz. Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak.

    Yatay bir seyir seyrederse; tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural. O zaman evet 3'üncü piki yaşamayabiliriz ama Mart'ın 15'inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz nisan ayında 3'üncü pike ulaşmış olacağız. O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir.

        Açıkçası ülkemizde tam kapama olacağını düşünmüyorum. Dünyada şu anda aşılama sıralamasında 5'inci ülkeyiz. Tam kapama olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirlerin sıkılaştırılması, iller arası transportun azaltılması, okulların daha kontrollü hale gelmesi, özellikle işletmelerin kurallara daha dikkat etmesi, hafta sonu kısıtlamaların belki eklenmesi şeklinde bazı kısıtlamalar olabilir." Edirne'de, tedbirler kapsamında işlek caddelere girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi. Adana'da belediye ekipleri açılan mekânlarda denetim yaptı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Koca 'Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.' ifadelerine yer verdi. Kritik açıklamalarda bulunan Koca, "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." uyarısında bulundu. Aşı tedariğine dair bilgilendirme yapan Koca, '10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir.' sözlerine yer verdi. Bakan Koca, 'Yarın bir aksilik olmazsa bir konuşma yapmak üzere huzurlarınızda olacağımı bildirmek isterim.' bilgisini paylaştı.

        Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamasına, "Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor." diye başlayan Koca, küresel salgının her alanda açtığı tahribatı tarif etmenin mümkün olmadığını belirtti. Koca, insanın insana temasını kesmesini zorunlu kılan, insani olan her değere ara vermek zorunda bırakan bir yılın geride bırakıldığını anımsattı.



        Hastalığın Türkiye'deki seyrinin tüm dünyada olduğu gibi yüksek sayıda kişiye virüsün hızla bulaştığı ve tedbirlerle kontrol altına alındığı dalgalar şeklinde kendisini hissettirdiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

        "Salgını kontrol altına aldıkça daha çok eski günlerin özlemi ile hareket ederken hastalık can yakmaya başlayınca zorunlu olarak tedbirlere sarılmakla geçti günler. Bu nedenle bazı dönemler neden eskiye dönmüyoruz sesleri, bazı dönemlerde ise neden daha çok kapanmıyoruz sesleri yükseldi. Bunun maalesef bilimsel bir tecrübesi ve tek doğrusu yok. Salgının tüm yönleri ile ele alındığı başta kabinemiz, bakanlıklarımız, bilim insanlarımız hep birlikte vatandaşımız için dönemin en doğru hamlesi ne ise onu yapmaya çalıştık. Bu hepimizi çok yordu. Bilim Kurulumuz bugün bir kez daha toplanmış ve güncel gelişmeleri değerlendirmiştir. Salgın öncesi ve salgınla mücadele sürecinde aldığımız tüm tedbirlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yayılım hızlı bir seyir izlemektedir. Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka maalesef çok hasta potansiyelini barındırıyor. Hızlı yayılan mutantlar görece daha hafif seyretse de çok bulaştıkları için korumamız gereken bünyelere de daha hızlı ulaşıyor."
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        Haberler Güncel Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Gözler risk haritasında!