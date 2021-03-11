Akşener’e sert tepki (Güncel haberler)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi. "Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri, Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir" dedi.

PUL REZALETİNDE GERİ VİTES

PAPA'nın Irak ziyaretinde IKBY'nin bastığı sözde harita ve pul büyük tepki çekti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Adil, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı.

ABD'NİN GÖZÜ AKDENİZ'DE

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg gözünü Doğu Akdeniz'de dikti. Türkiye'nin, Mısır ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasına değindi: Türkiye ile Mısır arasında gerilim azalıyor.

ÇİFTE MASKE UYARISI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz normalleşme sonrası artan vaka sayısında İngiltere mutasyonunun etkili olduğunu söyledi. "Yüzde 70 daha hızlı bulaşıyor çift maske takın" dedi. Burak Erdem Çelik.

COVİD-19'UN İLACI BULUNDU

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Co umut verici bir açıklama yaptı. İki farklı antikorun kullanıldığı ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 87 azalttığı vurgulandı.

VAKA SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de dün 145 bin 130 Covid-19 test i yapıldı, 14 bin 556 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. 67 hasta hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, toplam vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı ise 1309'a yükseldi.