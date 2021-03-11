ABD'li teknoloji devi Apple'ın mimarı Steve Jobs, 2011'de hayatını kaybetti. Isırılmış elma logolu cep telefonları ve bilgisayarlar her cebe, her eve girdi. Herkes, teknolojide çığır açan yeniliklere imza atan girişimcinin okuduğu kitapları merak etti. Jobs'un hayatına ve kariyerine yön veren eserler şöyleydi:

1984-GEORGE ORWELL: Jobs, kitabı o kadar sevdi ki Apple'ın ünlü 1984 Super Bowl reklamına bile ilham verdi.

BİR YOGİNİN OTOBİYOGRAFİSİ- PARAMAHANSA YOGANANDA: Jobs'un İpad'inde bulunan tek e-kitaptı...

MOBY DİCK-HERMAN MELVİLLE: Kitapta kahramanın beyaz balinayı öldürme saplantısı anlatılıyor. Jobs, kitabı okuduktan sonra bilgisayar endüstrisinde yenilikler yapmaya karar vermiş.

YENİLİKÇİNİN İKİLEMİ-CLAYTON CHRİSTENSEN: Jobs kitabı okuduktan sonra İpone'da köklü değişiklikler yapmaya yöneliyor.

SPİRİTÜEL MATERYALİZMİ KESMEKCHÖGYAM TRUNGPA: Kitapta reenkarnasyondan bahsediliyor. Kitabı çok sevdiği için Jobs'un da reenkarne olduğu düşünülüyor.