Yunan’a cevabı sahada vereceğiz (Güncel haberler)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası sert mesajlar verdi: Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Yunan Dışişleri Bakanı, Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

UMRE'YE VİRÜS ENGELİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle umre ziyaretinin yapılamayacağını açıkladı. Hac adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021'de de devam ettiği vurgulandı.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam etti. Ankara polisi dün gelen ihbarı değerlendirdi. Keçiören'de belirlenen adrese baskın düzenlendi. Firari emniyet müdürü M.E ele geçirildi.

CORONA'YA 66 KURBAN DAHA

Türkiye'de dün 140 bin 828 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Covid- 19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

KADINLAR RİSK ALTINDA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Coronavirüs aşısının yan etkilerini araştırdı. Aşı olan 13 milyon kişi üzerinde inceleme yapıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin yan etki gösterdiği ve bu kişilerin yüzde 80'inin kadın olduğu vurgulandı.

AYLAR SONRA AŞI OLDU

Pfizer/ Biontech, Coronavirüs'ü bitirecek aşıyı geliştirdi. Ancak Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'nın aşı olmaması tepki çekti. Aşı olmadığı için İsrail ziyareti iptal edilen Bourla'dan yeni haber geldi. 59 yaşındaki CEO, ilk doz aşısını olduğunu söyledi.