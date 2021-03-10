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    Yunan’a cevabı sahada vereceğiz (Güncel haberler)

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası sert mesajlar verdi: Dostluk adı altında Türkiye’ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Yunan Dışişleri Bakanı, ’ye gitti. ’ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

    Yunan’a cevabı sahada vereceğiz

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası sert mesajlar verdi: Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Yunan Dışişleri Bakanı, 'ye gitti. 'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

    UMRE'YE VİRÜS ENGELİ
    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre dönemiyle ilgili açıklama yaptı. 'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ziyaretinin yapılamayacağını açıkladı. Hac adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021'de de devam ettiği vurgulandı.

    HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
    Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam etti. polisi dün gelen ihbarı değerlendirdi. 'de belirlenen adrese baskın düzenlendi. Firari emniyet müdürü M.E ele geçirildi.

    CORONA'YA 66 KURBAN DAHA
    Türkiye'de dün 140 bin 828 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin - 19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

    KADINLAR RİSK ALTINDA
    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Coronavirüs aşısının yan etkilerini araştırdı. Aşı olan 13 milyon kişi üzerinde inceleme yapıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin yan etki gösterdiği ve bu kişilerin yüzde 80'inin kadın olduğu vurgulandı.

    AYLAR SONRA AŞI OLDU
    Pfizer/ Biontech,     Coronavirüs'ü bitirecek aşıyı geliştirdi. Ancak 'ın CEO'su Albert Bourla'nın aşı olmaması tepki çekti. Aşı olmadığı için ziyareti iptal edilen Bourla'dan yeni haber geldi. 59 yaşındaki CEO, ilk doz aşısını olduğunu söyledi.

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    Haberler Güncel Yunan’a cevabı sahada vereceğiz (Güncel haberler)
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