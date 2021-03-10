SON DAKİKA: Ülke genelinde "Huzurlu Sokaklar" uygulaması: 1373 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumunda göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde ülke genelinde eş zamanlı olarak 09 Mart 2021 tarihinde, 11:00-15:00 ile 17:00-21:00 saatleri arasında "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.