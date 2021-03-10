"PARALARI AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN"

Sayıştay; 'Biri Vadeli, Biri Vadesiz İki Hesaptan Oluşan Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması' bulgusu altında verdiği bilgide, "Seyhan Belediyesinin, 2011 yılına kadar gecekondu fonuna aktarımı yapılan Vakıfbank vadeli hesabında yer alan 798.855,09 TL'yi ve 2011 yılından sonra diğer banka hesaplarında takip edilen 2.489.257,12 TL'yi Vakıfbank vadeli mevduat hesabında takip etmesi ve gecekondu fonundaki paraları amacı dışında kullanmaması uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.