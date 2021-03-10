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    • 10.03.2021 11:17
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    CHP'li 'nin 3 milyon liralık vurgunu! buhar oldu

    Sayıştay, deprem kuşağında yer alan 'da skandal bir gerçeği ortaya çıkardı. Adana’nın ’ni mercek altına alan Sayıştay, olarak ayrılan milyonlarca liranın ‘mevzuata aykırı olarak’ başka amaçlar için kullandığını tespit etti. Sayıştay denetçileri, gecekondu fonunda olması gereken 3 milyon 288 bin 112 lira 21 kuruşun amacı dışında kullanıldığını belirledi. Denetçiler, gecekondu fonundan harcanın paranın nereye harcandığını ise tespit edemedi.

    CHP'li belediyenin 3 milyon TL'lik vurgunu

    Adana'nın Seyhan Belediyesi'nin usulsüzlükleri, Sayıştay'a takıldı. Sayıştay denetçileri, gecekondu fonunda olması gereken 3 milyon 288 bin 112 lira 21 kuruşun amacı dışında kullanıldığını belirledi. Sayıştay denetçileri hazırladıkları Denetim Raporu'nda, fonda toplanması gereken paraların amacı dışında kullanılamayacağını, gecekondu bölgelerini ıslahı ve kentsel dönüşüm için kullanılabileceğini belirtti.

    GECEKONDU FONU GİTMİŞ
    Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı Seyhan Belediyesi 2019 yılı Denetim Raporu'nda çok çarpıcı tespitler yer aldı. Belediye, olası büyük depreme hazırlık için ayrılan 'Gecekondu Fonu' amacı dışında kullandı. Sayıştay denetçileri, gecekondu fonunda olması gereken 3 milyon 288 bin 112 lira 21 kuruşun amacı dışında kullanıldığını tespit etti.

    Sayıştay denetçileri, "Hazineye ait taşınmazların satışlarından gelen ve bir fonda toplanması gereken paraların, bir kısmının vadeli bir hesapta, kalan kısmının vadesiz başka bir hesapta tutulduğu, vadesiz hesapta tutulan paraların ise 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belirtilen amaçlar dışında kullanıldığı görülmüştür." dedi.

        "PARALARI AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN"
        Sayıştay; 'Biri Vadeli, Biri Vadesiz İki Hesaptan Oluşan Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması' bulgusu altında verdiği bilgide, "Seyhan Belediyesinin, 2011 yılına kadar gecekondu fonuna aktarımı yapılan Vakıfbank vadeli hesabında yer alan 798.855,09 TL'yi ve 2011 yılından sonra diğer banka hesaplarında takip edilen 2.489.257,12 TL'yi Vakıfbank vadeli mevduat hesabında takip etmesi ve gecekondu fonundaki paraları amacı dışında kullanmaması uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.
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