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    • 10.03.2021 19:43
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    ’da 3 bin kişi karantina altına alındı

    Pandeminin etkisini en çok hisseden illerimizden biri olan 'da vaka boyutları tedirgin eden seviyede! Sakarya Valisi , şehir genelinde 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını açıkladı. İşte detaylar...

    İHA
    Sakarya’da binlerce kişi karantina altına alındı

    Yeni tip koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da yükselişe geçen vakalar sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı.

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Vali Kaldırım, bugün itibari ile 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

    VALİ: SALGINLA MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ...

    Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 mahalle ve 3 sokakta toplam 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır. Salgınla mücadelemiz tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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