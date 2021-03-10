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    • 11.03.2021 02:01
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    Son dakika! e karşı harekete geçti

    Gelen son dakika haberine göre, li ilgili Komisyonu kurulmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

    Kadına yönelik şiddete karşı Meclis harekete geçti

    Son dakika haberi... li ilgili Komisyonu kurulmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

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    Resmi Gazete'de yer alan kararda şöyle denildi;

    Kadına Yönelik Şiddetin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarında bir araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 19 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 09.03.2021 tarihli 56'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.

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    Haberler Güncel Son dakika! Kadına yönelik şiddete karşı Meclis harekete geçti