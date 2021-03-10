"Ünlülerin hocası" Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırgan Mustafa Ö'nün de bir süre burada işletmecilik yaptığı, daha sonra ilişkisinin kesildiği belirlenirken, aralarında bu nedenle alacak verecek meselesi tartışması yaşandığı öğrenildi.