"Ünlülerin hocası" Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
Dün İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Son dakika haberine göre cinayete ilişkin sıcak detaylar geldi. Peki Salih Memişoğlu'nu ölüme götüren kavganın nedeni neydi? İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayetin perde arkası.
10.03.2021 13:19
- Son Güncelleme: 10.03.2021 14:16