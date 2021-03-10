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    • 10.03.2021 09:16
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    : soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    haberi... , 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 /PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

    Peş peşe FETÖ operasyonları!

    , 'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 10.03.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

    BİR OPERASYON DAHA
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 /PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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