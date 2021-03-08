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    • 08.03.2021 10:33
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    Son dakika: Çok sayıda ilde peş peşe operasyonları

    Son dakika haberine göre 'de 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Öte yandan merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

    Çok sayıda ilde peş peşe FETÖ operasyonları

    'de 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

    KONYA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
    merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

    'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine sözde mahrem imamlık yaptığı anlaşılan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Çok sayıda ilde peş peşe FETÖ operasyonları
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