Son dakika haberi: Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko'nun pazartesi günü sonra eren tarihi Irak ziyaretinin yankıları sürüyor. Papa'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyaretinde Erbil'in büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.