AÖL ders geçme notu kaç? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. AÖL sınav sonuçları sorgulama yapan öğrencilerde gözler puan hesaplama sayfasına çevrildi. Peki AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? AÖL ders geçme notu kaç? İşte AÖL sonuçları ve AÖL puanları hakkında merak edilenler!
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
20 sorudan 9 tanesine doğru cevap veren öğrenciler, 45 puan alarak başarılı sayılır.