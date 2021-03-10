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    • 10.03.2021 20:34
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    sorgulama! kaç? nasıl yapılır?

    Uzun süredir merakla beklenen için açıklama geldi. ekranı erişime açıldı. Sınav sonuçlarını sorgulayan öğrenciler kaç sorusunun cevabını sorguluyor. nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuçları sorgulama! AÖL ders geçme notu kaç?

    AÖL ders geçme notu kaç? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. AÖL sınav sonuçları sorgulama yapan öğrencilerde gözler puan hesaplama sayfasına çevrildi. Peki AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? AÖL ders geçme notu kaç? İşte AÖL sonuçları ve AÖL puanları hakkında merak edilenler!

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA!

    AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

    Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

    20 sorudan 9 tanesine doğru cevap veren öğrenciler, 45 puan alarak başarılı sayılır.

        AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

        Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

        Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

        Alanlılar için: 112 kredi "ortak", 80 kredi ise "alan" kredisi olması,

        Alansızlar için: 120 kredi "ortak", 72 kredi ise "seçmeli" derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

        TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

        Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.
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        Haberler Güncel AÖL sınav sonuçları sorgulama! AÖL ders geçme notu kaç? AÖL puan hesaplama nasıl yapılır?