Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılışı gerçekleştirilen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, özlemle yad ediyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.
BAŞKA BİR ŞAİRE RASTLAYAMAZSINIZ
Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. Anadolu'yu köy köy şehir şehir dolaşmıştır.
Kastamonu Nasrullah Camii'ndeki vaazı gönüllere kazınmıştır...
İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.
Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.