





Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz.





Nasıl Sevr'i yırtıp attıysak bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz.



84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı millet olarak bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun yolu da 'Korkma' diye başlayan o marşın şairinin hayatını öğrenmekten geçiyor. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız.