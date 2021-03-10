İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kadıköy ve Fatih'te 3 adrese kaçak tarihi eser toplayan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 284 adet tarihi eser ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eser toplayan ve satan şüphelilere yönelik Kadıköy ve Fatih'te bulunan 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 13 adet cam formunda obje, 128 adet gümüş sikke, 100 adet çeşitli form ve biçimlerde objeler, Kuran-ı Kerim, mühür şamdan ve Osmanlı dönemine ait hat levhalar olmak üzere 284 adet "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında eser ele geçirdi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen taşınmaz kültür varlıkları İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.