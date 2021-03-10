Pandemide, normalleşme başladı: Ancak vatandaşlar, tedbirleri hiçe saydı (Koronavirüs haberleri)

Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller renklere göre 4 kategoriye ayrıldı. Vaka sayılarının yüksek olduğu şehirler kırmızıya boyandı. Ancak yurdum insanı normalleşmeyi yine yanlış anladı. Toplu taşıma araçları ve meydanlar doldu taştı.

Özellikle yüksek riskli illerden gelen manzaralar panik yarattı. Edirne ve Eskişehir'de işlek caddelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı. Bursa'dan gelen görüntü ise tedbirsizliğin kanıtıydı.

Uludağ'da teleferiğe binmek isteyen tatilciler, tedbirleri hiçe saydı.

UYANIKLIĞA BAEK



Covid-19 salgını ile dünyada aşı savaşları başladı. Financial Times'ın iddiası ise ortalığı karıştırdı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeyi 'Aşılama merkezi' yapmak için tüm hazırlıklarını yaptı.

Dünyada ünlü CEO'ları hatta kraliyet ailelerini bile ülkelerine turistik gezi yapmaları karşılığında aşıladı.

BAE'ye özel jetleriyle girip aşı olanlar arasında Ben Goldsmith ve SoftBank'ın yöneticileri, İtalyan petrol şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, İspanya Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi ve Kanada'nın en büyük emeklilik fonunun başkanı Mark Machin de vardı!