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    Pandemide, normalleşme başladı: Ancak vatandaşlar, tedbirleri hiçe saydı (Koronavirüs haberleri)

    Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller renklere göre 4 kategoriye ayrıldı. Vaka sayılarının yüksek olduğu şehirler kırmızıya boyandı. Ancak yurdum insanı normalleşmeyi yine yanlış anladı. Toplu taşıma araçları ve meydanlar doldu taştı.

    Sıra dışı normal

    Coronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme başladı. İller renklere göre 4 kategoriye ayrıldı. Vaka sayılarının yüksek olduğu şehirler kırmızıya boyandı. Ancak yurdum insanı normalleşmeyi yine yanlış anladı. Toplu taşıma araçları ve meydanlar doldu taştı.

    Özellikle yüksek riskli illerden gelen manzaralar panik yarattı. ve 'de işlek caddelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı. 'dan gelen görüntü ise tedbirsizliğin kanıtıydı.

    'da teleferiğe binmek isteyen tatilciler, tedbirleri hiçe saydı.

    UYANIKLIĞA BAEK


    Covid-19 salgını ile dünyada aşı savaşları başladı. 'ın iddiası ise ortalığı karıştırdı. Buna göre (), ülkeyi 'Aşılama merkezi' yapmak için tüm hazırlıklarını yaptı.

    Dünyada ünlü CEO'ları hatta kraliyet ailelerini bile ülkelerine turistik gezi yapmaları karşılığında aşıladı.

    BAE'ye özel jetleriyle girip aşı olanlar arasında ve 'ın yöneticileri, petrol şirketi Eni'nin CEO'su , Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi ve 'nın en büyük emeklilik fonunun başkanı de vardı!

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    Haberler Güncel Pandemide, normalleşme başladı: Ancak vatandaşlar, tedbirleri hiçe saydı (Koronavirüs haberleri)
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